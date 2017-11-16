Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

Сеул, 16 ноября. Руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказалось восстановить в правах реформированное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Такое решение было принято на заседании совета учредителей ВАДА в Сеуле.

Соответствующие рекомендации представил глава комитета ВАДА по соответствию правилам Джонатан Тейлор.

«Рекомендация совету учредителей заключается в том, чтобы признать РУСАДА не соответствующим кодексу, — заявил Тейлор, подчеркнув, что в комитете считают обоснованными подозрения в причастности российских спортивных чиновников к подмене допинг-проб. — Комитет считает, что было прямое указание на подмену допинг-проб из министерства спорта и ФСБ».

Напомним, в рамках начавшегося в конце 2015 года допингового скандала РУСАДА было лишено статуса международно признанной антидопинговой организации на основании доклада комиссии во главе с Ричардом Паундом. Российский спорт обвинили в нарушении многочисленных антидопинговых правил, многие спортсмены были лишены медалей или дисквалифицированы на различные сроки.