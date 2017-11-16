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Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах
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    Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

    7:19  16 Ноября 2017
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    Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

    Сеул, 16 ноября. Руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказалось восстановить в правах реформированное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Такое решение было принято на заседании совета учредителей ВАДА в Сеуле.

    Соответствующие рекомендации представил глава комитета ВАДА по соответствию правилам Джонатан Тейлор.

    «Рекомендация совету учредителей заключается в том, чтобы признать РУСАДА не соответствующим кодексу, — заявил Тейлор, подчеркнув, что в комитете считают обоснованными подозрения в причастности российских спортивных чиновников к подмене допинг-проб. — Комитет считает, что было прямое указание на подмену допинг-проб из министерства спорта и ФСБ».

    Напомним, в рамках начавшегося в конце 2015 года допингового скандала РУСАДА было лишено статуса международно признанной антидопинговой организации на основании доклада комиссии во главе с Ричардом Паундом. Российский спорт обвинили в нарушении многочисленных антидопинговых правил, многие спортсмены были лишены медалей или дисквалифицированы на различные сроки.

     

    Автор: Валентин Меликов
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