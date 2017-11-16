Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах
Сеул, 16 ноября. Руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказалось восстановить в правах реформированное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Такое решение было принято на заседании совета учредителей ВАДА в Сеуле.
Соответствующие рекомендации представил глава комитета ВАДА по соответствию правилам Джонатан Тейлор.
We played true and we won! The .@wada_ama will stay in #Montréal until at least 2031! #WADA #AMAMontréal #polcan pic.twitter.com/7ElRG6eNUU— Montréal Intl (@MTLINTL) November 16, 2017
«Рекомендация совету учредителей заключается в том, чтобы признать РУСАДА не соответствующим кодексу, — заявил Тейлор, подчеркнув, что в комитете считают обоснованными подозрения в причастности российских спортивных чиновников к подмене допинг-проб. — Комитет считает, что было прямое указание на подмену допинг-проб из министерства спорта и ФСБ».
Напомним, в рамках начавшегося в конце 2015 года допингового скандала РУСАДА было лишено статуса международно признанной антидопинговой организации на основании доклада комиссии во главе с Ричардом Паундом. Российский спорт обвинили в нарушении многочисленных антидопинговых правил, многие спортсмены были лишены медалей или дисквалифицированы на различные сроки.
WADA Foundation Board approves the recommendation by the Independent Compliance Review Committee that RUSADA remain non-compliant.— WADA (@wada_ama) November 16, 2017