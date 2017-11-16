Шахназаров рассказал, почему президентом России стал Владимир Путин

Москва, 16 ноября. После «кошмара» 90-х народ осознал потребность в консолидации и сильном лидере, которым стал Владимир Путин. Об этом в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил режиссер Карэн Шахназаров.

Рассказывая о том, почему на Западе так негативно относятся к президенту России Владимиру Путину, режиссер высказал мнение, что дело в укреплении суверенитета.

«Путин выдающийся лидер, просто вдающийся. За то время что он находится у руля страны, он собрал страну. Он действительно дал стране суверенитет, создал армию. Он создает политическую систему», — подчеркнул режиссер.

Шахназаров заявил, что на Западе с президентом России идет «смертельная борьба». Но отметил, что стране нужен сильный лидер.

«Россия по своей природе империя. Она такой была, она такая есть и будет. И с этим ничего нельзя поделать. В империи есть свои минусы — это тяжелая ноша. И русский народ время от времени взбрыкивает и разрушает все», — отметил Шахназаров.

Режиссер напомнил, как в 1991 году люди думали, что с разрушением империи все сложится идеально. Но вместо этого увидели «кошмар, катастрофу, гражданскую войну». Владимир Путин, по мнению Шахназарова, стал президентом потому, что народ понял, что нужно консолидироваться и возвращаться к империи, а империи нужен сильный лидер.