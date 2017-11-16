МОК опасается, что допуск России к ОИ-2018 будет расценен как поддержка Путина — СМИ
Брюссель, 16 ноября. В Международном олимпийском комитете (МОК) боятся, что если Российская Федерация будет допущена до зимних Олимпийских игр-2018 Южной Кореи, это будет расцениваться как поддержка главы российского государства России Владимира Путина. Об этом пишет издание Insidethegames.
Ранее российский лидер заявил, что обвинения в государственной поддержке допинг-системы связаны с президентскими выборами, которые пройдут в РФ в марте 2018 года.
Ранее стало известно, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства новостей (ВАДА) отказался восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.
BREAKING: #Russia appeal for reinstatement turned down by @wada_ama https://t.co/Lay2brTPP7 #olympics #pyeongchang2018 #vladimirputin #doping— insidethegames (@insidethegames) November 16, 2017
МОК вынесет вердикт об участии российских атлетов в ОИ 5 декабря текущего года.