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МОК опасается, что допуск России к ОИ-2018 будет расценен как поддержка Путина — СМИ
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    МОК опасается, что допуск России к ОИ-2018 будет расценен как поддержка Путина — СМИ

    8:00  16 Ноября 2017
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    МОК опасается, что допуск России к ОИ-2018 будет расценен как поддержка Путина — СМИ

    Брюссель, 16 ноября. В Международном олимпийском комитете (МОК) боятся, что если Российская Федерация будет допущена до зимних Олимпийских игр-2018 Южной Кореи, это будет расцениваться как поддержка главы российского государства России Владимира Путина. Об этом пишет издание Insidethegames. 

    Ранее российский лидер заявил, что обвинения в государственной поддержке допинг-системы связаны с президентскими выборами, которые пройдут в РФ в марте 2018 года.

    МОК опасается, что допуск России к ОИ-2018 будет расценен как поддержка Путина — СМИ

    Ранее стало известно, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства новостей (ВАДА) отказался восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

    МОК вынесет вердикт об участии российских атлетов в ОИ 5 декабря текущего года. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #мок #вада #русада
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