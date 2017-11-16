Демократы в конгрессе США снова предложили объявить Трампу импичмент

Вашингтон, 16 ноября. Группа демократов в палате представителей конгресса США представила ряд положений, которые могут быть включены в импичмент президенту США Дональду Трампу.

Как передает CNN, парламентарии прописали пять пунктов. Они обвинили американского лидера в создании препятствий правосудию. Две статьи касаются подрыва независимости федеральной судебной системы и свободы слова.

Ранее Газета.ru писала, что группа демократов предложила вынести импичмент Трампу.