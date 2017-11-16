Шахназаров рассказал, по какому пути нужно идти российской культуре

Москва, 16 ноября. Карен Шахназаров в ночном эфире телеканала «Россия 1» рассказал, в каком направлении нужно двигаться российской культуре.

«В советское время система была четкой и понятной — у страны была идеология, ей нужна была культура для определенной цели. Да, возможно это было плохо, но это было! Сегодня же не очень понятно, для чего нынешней России нужна культура, что государство хочет получить от нее…», — рассказал режиссер в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«В принципе никакой идеи, для которой государству нужна культура, не существует. В Советском Союзе нам говорили, нас учили, что мы должны делать. Мы должны были служить народу, мы должны были делать его лучше — об этом говорили конкретно, четко и ясно. Мы приходили в кино и театр для того, чтобы улучшать этот мир. Сегодня такой темы нет, об этом никто не говорит», — продолжил народный артист России.

«Поэтому и получается, что путь американцев более правильным — они отпустили сферу, заявив, что живите так, как хотите, зарабатывайте, как сможете. Их система работает на чистой экономики. И я, как руководитель «Мосфильма», не получая бюджетных средств, чтобы там не говорили, привык за 20 лет работать в подобной рыночной системе», — заявил Карен Шахназаров.