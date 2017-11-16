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Общество
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Общество
Шахназаров рассказал, по какому пути нужно идти российской культуре
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    Шахназаров рассказал, по какому пути нужно идти российской культуре

    6:51  16 Ноября 2017
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    Шахназаров рассказал, по какому пути нужно идти российской культуре

    Москва, 16 ноября. Карен Шахназаров в ночном эфире телеканала «Россия 1» рассказал, в каком направлении нужно двигаться российской культуре.

    «В советское время система была четкой и понятной — у страны была идеология, ей нужна была культура для определенной цели. Да, возможно это было плохо, но это было! Сегодня же не очень понятно, для чего нынешней России нужна культура, что государство хочет получить от нее…», — рассказал режиссер в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    «В принципе никакой идеи, для которой государству нужна культура, не существует. В Советском Союзе нам говорили, нас учили, что мы должны делать. Мы должны были служить народу, мы должны были делать его лучше — об этом говорили конкретно, четко и ясно. Мы приходили в кино и театр для того, чтобы улучшать этот мир. Сегодня такой темы нет, об этом никто не говорит», — продолжил народный артист России.

    «Поэтому и получается, что путь американцев более правильным — они отпустили сферу, заявив, что живите так, как хотите, зарабатывайте, как сможете. Их система работает на чистой экономики. И я, как руководитель «Мосфильма», не получая бюджетных средств, чтобы там не говорили, привык за 20 лет работать в подобной рыночной системе», — заявил Карен Шахназаров.

    «Но при этом я понимаю, что если «отпустить» отрасль, как это сделали в США, то вообще можно всего лишиться, потому что наши художники не приспособлены работать таким образом. Но какие-то правила надо устанавливать, потихоньку двигаться по этому пути», — резюмировал режиссер.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #карен шахназаров #культура #вечер с владимиром соловьевым
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