Новую Mazda 6 с турбомотором презентуют на шоу в Лос-Анджелесе в ноябре

Вашингтон, 16 ноября. Новую Mazda 6 с турбомотором покажут на шоу в Лос-Анджелесе. Как пишут американские СМИ, автомобиль получил 2,5-литровый двигатель, а также адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора.

Презентация машины назначена на 29 ноября. Она пройдет в Лос-Анджелесе в США.

По данным СМИ, авто также оснащено новой увеличенной в размерах решеткой радиатора и новой оптикой, получившей диодную основу. Изменились бампера Mazda.

Представители компании предусмотрели использование более дорогих материалов в салоне, а также изменили панель приборов.