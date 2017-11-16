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Общество
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Технологии
Новую Mazda 6 с турбомотором презентуют на шоу в Лос-Анджелесе в ноябре
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    Новую Mazda 6 с турбомотором презентуют на шоу в Лос-Анджелесе в ноябре

    6:47  16 Ноября 2017
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    Новую Mazda 6 с турбомотором презентуют на шоу в Лос-Анджелесе в ноябре

    Вашингтон, 16 ноября. Новую Mazda 6 с турбомотором покажут на шоу в Лос-Анджелесе. Как пишут американские СМИ, автомобиль получил 2,5-литровый двигатель, а также адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора.

    Презентация машины назначена на 29 ноября. Она пройдет в Лос-Анджелесе в США.

    По данным СМИ, авто также оснащено новой увеличенной в размерах решеткой радиатора и новой оптикой, получившей диодную основу. Изменились бампера Mazda.

    Представители компании предусмотрели использование более дорогих материалов в салоне, а также изменили панель приборов. 

    Новую Mazda 6 с турбомотором презентуют на шоу в Лос-Анджелесе в ноябре

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #mazda 6 #презентация
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