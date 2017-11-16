Борт МЧС прибыл к месту крушения самолета в Хабаровском крае

Хабаровск, 16 ноября. Самолет министерства чрезвычайных ситуаций со спасателями, врачами, а также представителями правительства Хабаровского края и родными погибших при крушении прибыл в Нелькан. Об этом в четверг заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, рабочая группа на месте оценит обстановку и даст распоряжения по оказанию всей необходимой помощи.

Родным жертв авиакатастрофы предстоит процедура опознания погибших.

Напомним, в минувшую среду пассажирский лайнер L-410 рухнул возле аэродрома населенного пункта Нелькан в Аяно-Майском районе. Шестеро из семи находившихся на борту воздушного судна пассажиров погибли. Выжить удалось только трехлетней девочке. В настоящее время она находится в поселковом медицинском учреждении.

Ранее в Следственном комитете России заявили о трех версиях катастрофы, среди которых плохие погодные условия, ошибка летчиков или техническая неисправность.