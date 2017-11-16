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Борт МЧС прибыл к месту крушения самолета в Хабаровском крае
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    Борт МЧС прибыл к месту крушения самолета в Хабаровском крае

    6:53  16 Ноября 2017
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    Борт МЧС прибыл к месту крушения самолета в Хабаровском крае

    Хабаровск, 16 ноября. Самолет министерства чрезвычайных ситуаций со спасателями, врачами, а также представителями правительства Хабаровского края и родными погибших при крушении прибыл в Нелькан. Об этом в четверг заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

    По информации ведомства, рабочая группа на месте оценит обстановку и даст распоряжения по оказанию всей необходимой помощи. 

    Родным жертв авиакатастрофы предстоит процедура опознания погибших.

    Борт МЧС прибыл к месту крушения самолета в Хабаровском крае

    Напомним, в минувшую среду пассажирский лайнер L-410 рухнул возле аэродрома населенного пункта Нелькан в Аяно-Майском районе. Шестеро из семи находившихся на борту воздушного судна пассажиров погибли. Выжить удалось только трехлетней девочке. В настоящее время она находится в поселковом медицинском учреждении. 

    Ранее в Следственном комитете России заявили о трех версиях катастрофы, среди которых плохие погодные условия, ошибка летчиков или техническая неисправность.

    Автор: Дана Балан
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    #самолет #мчс #крушение #хабаровск #l-410
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