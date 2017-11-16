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Общество
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В Госдепе признали, что следят за законопроектом о СМИ-иноагентах
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    В Госдепе признали, что следят за законопроектом о СМИ-иноагентах

    6:16  16 Ноября 2017
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    В Госдепе признали, что следят за законопроектом о СМИ-иноагентах

    Вашингтон, 16 ноября. Госдепартамент США внимательно следит за обсуждением законопроекта о СМИ-иноагентах в России.

    «Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован», — цитирует собеседника в Госдепартаменте США РИА Новости.

    По данным агентства, внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов сообщило российским партнером, что закон об иностранных агентах в США (FARA) не ограничивает свободу слова, но способствует обеспечению прозрачности.

    Ранее Газета.ru сообщила, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк назвал сроки принятия закона о статусе иностранного агента для отдельных СМИ. По словам сенатора, Совфед может одобрить инициативу уже на следующей неделе.

    По данным RT, накануне Госдума России приняла закон о СМИ-иноагентах в третьем чтении.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #сми #госдеп #иноагент
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