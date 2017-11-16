В Госдепе признали, что следят за законопроектом о СМИ-иноагентах

Вашингтон, 16 ноября. Госдепартамент США внимательно следит за обсуждением законопроекта о СМИ-иноагентах в России.

«Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован», — цитирует собеседника в Госдепартаменте США РИА Новости.

По данным агентства, внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов сообщило российским партнером, что закон об иностранных агентах в США (FARA) не ограничивает свободу слова, но способствует обеспечению прозрачности.

Ранее Газета.ru сообщила, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк назвал сроки принятия закона о статусе иностранного агента для отдельных СМИ. По словам сенатора, Совфед может одобрить инициативу уже на следующей неделе.

По данным RT, накануне Госдума России приняла закон о СМИ-иноагентах в третьем чтении.