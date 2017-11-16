Опубликованы фото страшного ДТП в Димитровграде, в котором погибли 2 человека

Ульяновская область, 16 ноября. В сети появились фото жуткой аварии в Димитровграде, в котором погибли два человека.

Как сообщает «Газета.ru», смертельное дорожно-транспортное происшествие имело место быть накануне поздно вечером в районе перекрестка улиц Куйбышева и Черемшанской, где столкнулись Mitsubishi и «восьмерка».

В результате от отечественной легковушки практически ничего не осталось, два парня, находившееся в ней, погибли на месте. Водитель и пассажир иномарки остались живы. Обстоятельства ДТП выясняются.