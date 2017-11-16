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Общество
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Происшествия
Опубликованы фото страшного ДТП в Димитровграде, в котором погибли 2 человека
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    Опубликованы фото страшного ДТП в Димитровграде, в котором погибли 2 человека

    6:01  16 Ноября 2017
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    Опубликованы фото страшного ДТП в Димитровграде, в котором погибли 2 человека

    Ульяновская область, 16 ноября. В сети появились фото жуткой аварии в Димитровграде, в котором погибли два человека.

    Как сообщает «Газета.ru», смертельное дорожно-транспортное происшествие имело место быть накануне поздно вечером в районе перекрестка улиц Куйбышева и Черемшанской, где столкнулись Mitsubishi и  «восьмерка».

    В результате от отечественной легковушки практически ничего не осталось, два парня, находившееся в ней, погибли на месте. Водитель и пассажир иномарки остались живы. Обстоятельства ДТП выясняются.

    Опубликованы фото страшного ДТП в Димитровграде, в котором погибли 2 человека

    Опубликованы фото страшного ДТП в Димитровграде, в котором погибли 2 человека

    Автор: Константин Терехов
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    #дтп #ульяновская область #димитровград
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