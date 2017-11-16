Сирия: сирийские военные нашли большой склад с оружием ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 16 ноября. Сирийские военные обнаружили большой склад с оружием террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает

Fars News Agency.

По данным агентства, огромное хранилище оружия обнаружили подразделения Сирийской арабской армии (САА). Склад располагается в городе Дейр-эз-Зор.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Минобороны России обвинило возглавляемую США антитеррористическую коалицию в поддержке ИГИЛ1 в Сирии. По данным российского военного ведомства, США не стали наносить удары по отступающим из города Абу-Кемаль подразделениям террористов, дав боевикам перегруппироваться.

1 Организация запрещена на территории РФ.