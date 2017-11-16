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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила еще один город в провинции Хама
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила еще один город в провинции Хама

    5:48  16 Ноября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила еще один город в провинции Хама

    Хама (Сирия), 16 ноября. Элитные отряды сирийской арабской армии (САА), при поддержке ВКС РФ, на пути к Идлибу освободили от террористов еще один город в провинции Хама.

    Как сообщает Al-Masdar News, опираясь на тяжелые авиаудары российских ВКС, военные из 39-й и 40-й бригады 4-й механизированной дивизии САА смогли войти в Аль-Рабда и изгнать из города оставшихся боевиков.

    В результате этого наступления, отмечает информационное агентство, сирийская арабская армия за сутки смогла освободить четыре населенных пункта от террористов разных группировок.

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #хама #вкс рф #идлиб
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