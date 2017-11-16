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Общество
Пользователи посоветовали смоделировавшему войну России и Китая американцу подумать о безопасности США
Общество
Пользователи посоветовали смоделировавшему войну России и Китая американцу подумать о безопасности США
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    Пользователи посоветовали смоделировавшему войну России и Китая американцу подумать о безопасности США

    5:44  16 Ноября 2017
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    Пользователи посоветовали смоделировавшему войну России и Китая американцу подумать о безопасности США

    Москва, 16 ноября. Российские пользователи ответили смоделировавшему варианты исхода войны России и Китая американцу советом подумать о другом вероятном конфликте.

    Возможный сценарий развития военного противостояния России и КНР на сайте The National Interest  предложил Кайл Мизоками. Автор отметил сильные стороны российской армии: высокотехнологичное вооружение и богатый боевой опыт, но указал на слабость экономики и большие расстояния. По мнению Мизоками, китайская армия смогла бы захватить Сибирь до Урала.  Но продвинуться на территорию европейской части России вооруженные силы КНР не смогли бы.

    Сценарий войны между РФ и Китаем вызвал недоумение у российских пользователей.  Многие предположили, что материал отражает чаяния некоторых военных и политических групп в США.

    «Мизоками отметил, что развитие военного конфликта между Россией и Китаем в ближайшей перспективе маловероятно» … а так ему хотелось бы», — прокомментировал материал пользователь Анатолий Рейсман.

    Другие пользователи посоветовали Мизоками не тратить время на прогнозирование результатов маловероятного конфликта, а озаботиться вопросами безопасности США.

    «Лучше просчитайте, сколько ракета летит до Америки от Кубы и с Северного полюса», — посоветовал Дмитрий Стрекашов.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #китай
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