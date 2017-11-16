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Общество
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Россия
Это реакция, а не инициатива: политолог высказался о законе «о СМИ–иноагентах»
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    Это реакция, а не инициатива: политолог высказался о законе «о СМИ–иноагентах»

    5:31  16 Ноября 2017
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    Это реакция, а не инициатива: политолог высказался о законе «о СМИ–иноагентах»

    Москва, 16 ноября. Это реакция, а не инициатива:  политолог Сергей Михеев в ночном эфире телеканала «Россия 1» высказался о принятом Госдумой законе «о СМИ–иноагентах».

    «Мы сейчас находимся в состоянии выживания, мы с трудом выздоравливаем и возвращаемся к здравому смыслу. И на самом деле эти процессы, на мой личный взгляд, не являются еще необратимыми. Комплекс угроз, которые существуют, крайне серьезен, при этом во всем — начиная от военно-политической ситуации вокруг России и заканчивая ситуацией в наших элитах», — начал издалека эксперт, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Разговоры на тему «не будем ли мы немного свободу слова попирать», а «что подумают о нас те или иные партнеры», свалят нас к оправданиям. Этот закон — это реакция, а не инициатива! Это не наша продуманная политика, это реакция, потому что невозможно было по-другому», — продолжил политолог.

    «Поэтому не надо ходить в розовых очках, «свобода слова»  — это не единственная наша проблема. Если надо будет граничить свободу слова, когда речь будет идти о выживании, то мы должны будем это сделать. Это серьезная творческая задача для тех, кто считает себя элитой, как найти работающий компромисс», — резюмировал Сергей Михеев.

    Напомним, что накануне Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий признавать СМИ, финансируемые из-за рубежа, иностранным агентом.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сергей михеев #закон о сми #вечер с владимиром соловьевым
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