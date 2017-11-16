Это реакция, а не инициатива: политолог высказался о законе «о СМИ–иноагентах»

Москва, 16 ноября. Это реакция, а не инициатива: политолог Сергей Михеев в ночном эфире телеканала «Россия 1» высказался о принятом Госдумой законе «о СМИ–иноагентах».

«Мы сейчас находимся в состоянии выживания, мы с трудом выздоравливаем и возвращаемся к здравому смыслу. И на самом деле эти процессы, на мой личный взгляд, не являются еще необратимыми. Комплекс угроз, которые существуют, крайне серьезен, при этом во всем — начиная от военно-политической ситуации вокруг России и заканчивая ситуацией в наших элитах», — начал издалека эксперт, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Разговоры на тему «не будем ли мы немного свободу слова попирать», а «что подумают о нас те или иные партнеры», свалят нас к оправданиям. Этот закон — это реакция, а не инициатива! Это не наша продуманная политика, это реакция, потому что невозможно было по-другому», — продолжил политолог.

«Поэтому не надо ходить в розовых очках, «свобода слова» — это не единственная наша проблема. Если надо будет граничить свободу слова, когда речь будет идти о выживании, то мы должны будем это сделать. Это серьезная творческая задача для тех, кто считает себя элитой, как найти работающий компромисс», — резюмировал Сергей Михеев.

Напомним, что накануне Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий признавать СМИ, финансируемые из-за рубежа, иностранным агентом.