Захарченко заявил, что в вопросе обмена пленными ДНР всегда придерживался принципов гуманности

Донецк, 16 ноября. Александр Захарченко считает, что инициатива об обмене пленными соответствует принципам, которых придерживается ДНР. Об этом сообщает пресс-служба главы Донецкой народной республики (ДНР).

«Да, я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как республика вела себя в вопросе о пленных раньше», — заявил Захарченко.

Глава республики подчеркнул, что в вопросе обмена пленными нужно руководствоваться соображениями гуманности. Захарченко отметил, что обмен пленными не должен становиться вопросом торга. Глава республики также напомнил, что когда украинские военнослужащие в 2014 году «сдавались в плен сотнями» он неоднократно передавал их родным в обмен на обещание не возвращаться на войну.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сообщил главам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Игорю Плотницкому о поддержке предложения Виктора Медведчука о масштабном обмене пленными.