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США сегодня вынесут на голосование свой проект резолюции по Сирии
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    США сегодня вынесут на голосование свой проект резолюции по Сирии

    4:57  16 Ноября 2017
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    США сегодня вынесут на голосование свой проект резолюции по Сирии

    Нью-Йорк, 16 ноября. США вынесут в четверг на голосование свой проект резолюции о продлении мандата Совместного механизма по расследованию  химатак в Сирии (СМР) ООН и ОЗХО. Соответствующее заявление распространило постпредство Соединенных Штатов при ООН.

    В сообщении говорится, что США надеются на поддержку инициативы членами Совбеза ООН. Постпредство Соединенных Штатов утверждает, что если члены Совета Безопасности организации не примут инициативу, «это даст добро на подобные бесчинства и будет предательством сирийского народа, который пострадал от этих отвратительных действий».

    Напомним, срок полномочий СМР ООН и ОЗХО истекает 17 ноября. Голосование по проекту резолюции США состоится 16 ноября  в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #сирия #оон #озхо #резолюция #смр
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