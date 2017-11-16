Лоза рассказал, почему Дюжеву не стоило оскорблять россиян

Москва, 16 ноября. Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал заявление разочаровавшегося в российском зрителе актера Дмитрия Дюжева. Комментарий приводит Nation News.

Музыкант отметил, что плохие сериалы и интеллектуальное кино смотрят во всех странах мира и соотношение зрителей обоих жанров везде одинаковое.

«Соответственно запросы у нашего общества такие же, как у любого другого. А делать какие-то выводы о россиянах, потому что его не пропустили вперед в очереди в аэропорту, по крайней мере, глупо», — отметил музыкант.

Лоза подчеркнул, что в очереди могли стоять люди, для которых актерская профессия может не быть такой значимой, как для Дюжева.

«Представьте, стоит на регистрацию какой-нибудь банкир, который управляет огромной структурой, или конструктор, а тут актеришка, который для него никто», — предложил пофантазировать Юрий Лоза.

Музыкант подчеркнул, что если Дюжев «считает себя большой, значимой личностью», то это не значит, что другие пассажиры самолета должны думать также. По мнению Лозы, стоящие в очереди люди не должны были пропускать Дюжева, а актеру не следовало просить об этом.

Напомним, актер и режиссер Дмитрий Дюжев в эфире латвийского телевидения пожаловался на россиян, которые отказались пропустить его в очереди на регистрации в аэропорту.