Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Это реакция, а не инициатива: политолог высказался о законе «о СМИ–иноагентах»
Общество
Лоза рассказал, почему Дюжеву не стоило оскорблять россиян
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лоза рассказал, почему Дюжеву не стоило оскорблять россиян

    4:37  16 Ноября 2017
    176

    Лоза рассказал, почему Дюжеву не стоило оскорблять россиян

    Москва, 16 ноября. Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал заявление разочаровавшегося в российском зрителе актера Дмитрия Дюжева. Комментарий приводит Nation News.

    Музыкант отметил, что плохие сериалы и интеллектуальное кино смотрят во всех странах мира и соотношение зрителей обоих жанров везде одинаковое.

    «Соответственно запросы у нашего общества такие же, как у любого другого. А делать какие-то выводы о россиянах, потому что его не пропустили вперед в очереди в аэропорту, по крайней мере, глупо», — отметил музыкант.

    Лоза подчеркнул, что в очереди могли стоять люди, для которых актерская профессия может не быть такой значимой, как для Дюжева.

    «Представьте, стоит на регистрацию какой-нибудь банкир, который управляет огромной структурой, или конструктор, а тут актеришка, который для него никто», — предложил пофантазировать Юрий Лоза.

    Музыкант подчеркнул, что если Дюжев «считает себя большой, значимой личностью», то это не значит, что другие пассажиры самолета должны думать также. По мнению Лозы, стоящие в очереди люди не должны были пропускать Дюжева, а актеру не следовало просить об этом.

    Напомним, актер и режиссер Дмитрий Дюжев в эфире латвийского телевидения пожаловался на россиян, которые отказались пропустить его в очереди на регистрации в аэропорту.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #лоза #дюжев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3002
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        1004
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        2610
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        816