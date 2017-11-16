Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии выжившей в крушении L-410 в Хабаровском крае девочки
Новороссия
ДНР и ЛНР настаивают на публикации Киевом приказов о перемирии в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР и ЛНР настаивают на публикации Киевом приказов о перемирии в Донбассе

    3:46  16 Ноября 2017
    47

    ДНР и ЛНР настаивают на публикации Киевом приказов о перемирии в Донбассе

    Донецк, 16 ноября. ДНР требует, чтобы Киев опубликовал приказы о режиме прекращения огня в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.

    По словам Талакиной, представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подтвердили приверженность «школьному» перемирию, но Киев до сих пор не опубликовал приказы о прекращения огня.

    «При этом особое внимание полпред ДНР Денис Пушилин акцентировал на отсутствии опубликованных украинской стороной приказов личному составу ВСУ по поддержанию «школьного» перемирия», — отметила пресс-секретарь полпреда ДНР.

    Талакина подчеркнула, что приказы ополчению руководство республики опубликовало в начале осени. Но правительство Украины пока не приняло зеркальных мер. Представитель полпреда ДНР заявил, что пока приказы не опубликованы у народных республик есть все основания сомневаться в их существовании.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #украина #школьное перемирие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        2939
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        990
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        2570
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        809