ДНР и ЛНР настаивают на публикации Киевом приказов о перемирии в Донбассе

Донецк, 16 ноября. ДНР требует, чтобы Киев опубликовал приказы о режиме прекращения огня в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.

По словам Талакиной, представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подтвердили приверженность «школьному» перемирию, но Киев до сих пор не опубликовал приказы о прекращения огня.

«При этом особое внимание полпред ДНР Денис Пушилин акцентировал на отсутствии опубликованных украинской стороной приказов личному составу ВСУ по поддержанию «школьного» перемирия», — отметила пресс-секретарь полпреда ДНР.

Талакина подчеркнула, что приказы ополчению руководство республики опубликовало в начале осени. Но правительство Украины пока не приняло зеркальных мер. Представитель полпреда ДНР заявил, что пока приказы не опубликованы у народных республик есть все основания сомневаться в их существовании.