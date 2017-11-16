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Сирия: «Хезболла» готовится к боям с террористами в окрестностях Абу-Кемаля
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    Сирия: «Хезболла» готовится к боям с террористами в окрестностях Абу-Кемаля

    3:26  16 Ноября 2017
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    Сирия: «Хезболла» готовится к боям с террористами в окрестностях Абу-Кемаля

    Дамаск, 16 ноября. Бойцы ливанского движения «Хезболла» и их союзники готовятся к боям с террористами в окрестностях города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Видео подготовки в микроблоге в сервисе Twitter разместил пользователь @HoseinMortada.

    Напомним, ранее Газета.ru  со ссылкой на Минобороны России сообщила, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС атаковали объекты террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) в окрестностях города Абу-Кемаль. 

    По данным военного ведомства, все цели были успешно поражены. Позже было опубликовано видео уничтожения объектов ИГИЛ российскими самолетами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #игил #хезболла #абу-кемаль
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