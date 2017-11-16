Сирия: «Хезболла» готовится к боям с террористами в окрестностях Абу-Кемаля

Дамаск, 16 ноября. Бойцы ливанского движения «Хезболла» и их союзники готовятся к боям с террористами в окрестностях города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Видео подготовки в микроблоге в сервисе Twitter разместил пользователь @HoseinMortada.

#حسين_مرتضى

حشود للجيش السوري وحلفائه لتحرير ما تبقى من مدينة البوكمال اخر ما تبقى من مناطق داعش

Hosein. Ahmad Mortada pic.twitter.com/W2cozvdXcG — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) November 15, 2017

Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на Минобороны России сообщила, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС атаковали объекты террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) в окрестностях города Абу-Кемаль.

По данным военного ведомства, все цели были успешно поражены. Позже было опубликовано видео уничтожения объектов ИГИЛ российскими самолетами.

1 Организация запрещена на территории РФ.