Сирия: «Хезболла» готовится к боям с террористами в окрестностях Абу-Кемаля
Дамаск, 16 ноября. Бойцы ливанского движения «Хезболла» и их союзники готовятся к боям с террористами в окрестностях города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Видео подготовки в микроблоге в сервисе Twitter разместил пользователь @HoseinMortada.
#حسين_مرتضى— #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) November 15, 2017
حشود للجيش السوري وحلفائه لتحرير ما تبقى من مدينة البوكمال اخر ما تبقى من مناطق داعش
Hosein. Ahmad Mortada pic.twitter.com/W2cozvdXcG
Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на Минобороны России сообщила, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС атаковали объекты террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) в окрестностях города Абу-Кемаль.
По данным военного ведомства, все цели были успешно поражены. Позже было опубликовано видео уничтожения объектов ИГИЛ российскими самолетами.
1 Организация запрещена на территории РФ.