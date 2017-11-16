Украинские националисты призвали проводить диверсии в России и Белоруссии

Киев, 16 ноября. Один из лидеров украинской националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко в эфире украинского телевидения призвал проводить диверсии на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает «Полит Навигатор».

Мирошниченко заявил, что «сценарий Минского процесса» пишется не в интересах Украины, а проходящие в столице Белоруссии переговоры ведутся на «вражеской территории». Политик призвал к проведению в соседней стране диверсий.

«Дипломаты должны это делать на своем уровне, но без создания серьезных диверсионных групп и проведения диверсий, в том числе информационных, на территории РФ, Беларуси, мы ничего не добьемся», — заявил Мирошниченко.

Политик подчеркнул, что Россия и Белоруссия имеют общую границу и общие интересы. Поэтому Украина должна ввести с ней визовый режим, также как «со страной агрессией».

Напомним, ранее Белоруссия в Генассамблее ООН проголосовала против предложенной Украиной резолюции по Крыму. Голосование северного соседа депутат Верховной Рады Ирина Геращенко назвала «ударом в спину».