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Украина
Украинские националисты призвали проводить диверсии в России и Белоруссии
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    Украинские националисты призвали проводить диверсии в России и Белоруссии

    3:09  16 Ноября 2017
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    Украинские националисты призвали проводить диверсии в России и Белоруссии

    Киев, 16 ноября. Один из лидеров украинской националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко в эфире украинского телевидения призвал проводить диверсии на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает «Полит Навигатор».

    Мирошниченко заявил, что «сценарий Минского процесса» пишется не в интересах Украины, а проходящие в столице Белоруссии переговоры ведутся на «вражеской территории». Политик призвал к проведению в соседней стране диверсий.

    «Дипломаты должны это делать на своем уровне, но без создания серьезных диверсионных групп и проведения диверсий, в том числе информационных, на территории РФ, Беларуси, мы ничего не добьемся», — заявил Мирошниченко.

    Политик подчеркнул, что Россия и Белоруссия имеют общую границу и общие интересы. Поэтому Украина должна ввести с ней визовый режим, также как «со страной агрессией».

    Напомним, ранее Белоруссия в Генассамблее ООН проголосовала против предложенной Украиной резолюции по Крыму. Голосование северного соседа депутат Верховной Рады Ирина Геращенко назвала «ударом в спину».

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #белоруссия #украина #диверсии
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