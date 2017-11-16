Сирия: бойцы САА нашли тайник ИГИЛ с артефактами из Пальмиры в Хомсе

Дамаск, 16 ноября. Сирийские военные обнаружили в восточном Хомсе секретное убежище террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), в котором боевики хранили вывезенные из Пальмиры артефакты. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

По данным агентства, обнаруженные бойцами Сирийской арабской армии (САА) предметы боевики вывезли после захвата Пальмиры в 2015 году. Вместе с древними артефактами военные изъяли оставленное в тайнике вооружение террористов. Все похищенные артефакты будут возвращены в музей Пальмиры.

Напомним, ранее стало известно, что подразделения САА продолжают антитеррористическую операцию на севере провинции Хама и уже освободили три населенных пункта на этом направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.