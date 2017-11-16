Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии выжившей в крушении L-410 в Хабаровском крае девочки
Весь мир
Сирия: бойцы САА нашли тайник ИГИЛ с артефактами из Пальмиры в Хомсе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: бойцы САА нашли тайник ИГИЛ с артефактами из Пальмиры в Хомсе

    2:45  16 Ноября 2017  /обновлено: 3:53  16 Ноября 2017
    223

    Сирия: бойцы САА нашли тайник ИГИЛ с артефактами из Пальмиры в Хомсе

    Дамаск, 16 ноября. Сирийские военные обнаружили в восточном Хомсе секретное убежище террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), в котором боевики хранили вывезенные из Пальмиры артефакты. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

    По данным агентства, обнаруженные бойцами Сирийской арабской армии (САА) предметы боевики вывезли после захвата Пальмиры в 2015 году. Вместе с древними артефактами военные изъяли оставленное в тайнике вооружение террористов. Все похищенные артефакты будут возвращены в музей Пальмиры.

    Напомним, ранее стало известно, что подразделения САА продолжают антитеррористическую операцию на севере провинции Хама и уже освободили три населенных пункта на этом направлении.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #игил #пальмира #музей
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        2939
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        990
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        2570
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        809