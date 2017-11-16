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Принятая в ООН резолюция по Крыму игнорирует происходящее на полуострове
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    Принятая в ООН резолюция по Крыму игнорирует происходящее на полуострове

    2:31  16 Ноября 2017
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    Принятая в ООН резолюция по Крыму игнорирует происходящее на полуострове

    Москва, 16 ноября. Принятая третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам резолюция по Крыму игнорирует происходящие на полуострове процессы и не может считаться серьезным документом. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» озвучил постпред республики Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

    «К сожалению, мы не можем характеризовать эту бумагу как серьезный документ.  Она не имеет никаких последствий и, более того, игнорирует то, что происходит в Крыму», — отметил Мурадов.

    Постпред Крыма при президенте подчеркнул, что принятая резолюция тиражирует позицию украинских властей об оккупации полуострова Россией.

    Третий комитет ГА ООН 14 ноября большинством голосов принял предложенный Украиной проект резолюции о «нарушениях прав человека» в Крыму.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам прошедшего на полуострове референдума. Власти республики и официальные лица России не раз указывали, что полуостров является неотъемлемой частью федерации.

    Автор: Виталий Малясев
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