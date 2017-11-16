Сирия: во встрече оппозиции САР в Эр-Рияде примут участие 144 делегата

Дамаск, 16 ноября. Во встрече оппозиции Сирии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд примет участие 144 делегата. Об этом сообщил представитель платформы «Москва» оппозиции САР Нимруд Сулейман.

Встреча направлена на формирование единой группы для участия в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии в женевском формате. По словам Сулеймана, платформа «Москва» на предстоящей встрече будет представлена семью делегатами.

Во встрече примут участие представители четырех других оппозиционных платформ, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что располагают доказательствами сотрудничества Запада с Исламским государством»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщало RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.