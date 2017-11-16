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Сирия: во встрече оппозиции САР в Эр-Рияде примут участие 144 делегата
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    Сирия: во встрече оппозиции САР в Эр-Рияде примут участие 144 делегата

    2:19  16 Ноября 2017
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    Сирия: во встрече оппозиции САР в Эр-Рияде примут участие 144 делегата

    Дамаск, 16 ноября. Во встрече оппозиции Сирии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд примет участие 144 делегата. Об этом сообщил представитель платформы «Москва» оппозиции САР Нимруд Сулейман.

    Встреча направлена на формирование единой группы для участия в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии в женевском формате. По словам Сулеймана, платформа «Москва» на предстоящей встрече будет представлена семью делегатами.

    Во встрече примут участие представители четырех других оппозиционных платформ, сообщает РИА Новости.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что располагают доказательствами сотрудничества Запада с Исламским государством»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщало RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #оппозиция #сирия #эр-рияд #встреча
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