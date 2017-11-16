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Путин обсудит с гендиректором ВОЗ борьбу с туберкулезом
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    Путин обсудит с гендиректором ВОЗ борьбу с туберкулезом

    2:00  16 Ноября 2017
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    Путин обсудит с гендиректором ВОЗ борьбу с туберкулезом

    Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном открытии первой глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», сообщает пресс-служба Кремля.

    Помимо этого запланирована встреча с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом.

    В конференции примут участие министры здравоохранения и других смежных сфер 194 государств-членов ВОЗ, главы и представители учреждений системы ООН, других международных организаций, НПО, гражданского общества, руководители национальных программ по борьбе с туберкулезом.

    Путин обсудит с гендиректором ВОЗ борьбу с туберкулезом

    Ранее кабмин опубликовал решение о выделении ВОЗ около 15 млн долларов в 2018-2020 годах на борьбу с туберкулезом для реализации совместного проекта.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #воз #туберкулез
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