Путин обсудит с гендиректором ВОЗ борьбу с туберкулезом

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном открытии первой глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо этого запланирована встреча с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом.

В конференции примут участие министры здравоохранения и других смежных сфер 194 государств-членов ВОЗ, главы и представители учреждений системы ООН, других международных организаций, НПО, гражданского общества, руководители национальных программ по борьбе с туберкулезом.

Ранее кабмин опубликовал решение о выделении ВОЗ около 15 млн долларов в 2018-2020 годах на борьбу с туберкулезом для реализации совместного проекта.