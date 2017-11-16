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СБ ООН может продлить расследование по химатакам в Сирии
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    СБ ООН может продлить расследование по химатакам в Сирии

    1:17  16 Ноября 2017
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    СБ ООН может продлить расследование по химатакам в Сирии

    Дамаск, 16 ноября. Совет Безопасности ООН может продлить мандат Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химических атак в Сирийской Арабской Республике. По информации ТАСС, голосование по этому вопросу может состояться уже 16 ноября.

    Источник агентства отметил, что СБ ООН стремится прийти к единому мнению относительно целесообразности продления мандата ОЗХО (СМР).

    Следует отметить, что ООН и ОЗХО неоднократно возлагали ответственность за химические атаки в Сирии на официальный Дамаск. При этом правительство САР указывало на бездоказательность подобных обвинений. Москва также придерживается мнения о недопустимости голословных обвинений в химических атаках.

    Ранее Газета.ru сообщала, что ВКС РФ розбомбили боевиков в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #оон #озхо #химатаки
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