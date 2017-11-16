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Украина
Закон, не пускающий на Украину российских артистов, вступил в силу
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    Закон, не пускающий на Украину российских артистов, вступил в силу

    1:17  16 Ноября 2017
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    Закон, не пускающий на Украину российских артистов, вступил в силу

    Киев, 16 ноября. Закон, запрещающий на Украине гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают «угрозу национальной безопасности» страны, вступил в силу.

    Закон был принят 5 октября. Спустя два дня документ подписал президент страны Петр Порошенко. 

    Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список минкульта Украины. Помимо этого, устанавливаются особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане России.

    Так, к примеру, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. Только после ответа ведомства с артистом заключают договор. 

    В МИД РФ ранее выразили мнение, что запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство.

    Закон, не пускающий на Украину российских артистов, вступил в силу

    Напомним, в августе 2015 года минкульт Украины опубликовал «черный список» деятелей культуры из России, создающих якобы «угрозу нацбезопасности» страны. Впоследствии список расширялся. 

    Автор: Олеся Волкова
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