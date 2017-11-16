Киев, 16 ноября. Иллюзии Украины относительно политики Белоруссии и ее лидера Александра Лукашенко рассеиваются. Такое мнение высказал научный сотрудник сектора Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин.

Эксперт прокомментировал заявление народного депутата Украины Ирины Геращенко, назвавшей голосование Белоруссии по резолюции Украины по Крыму «ножом в спину».

Бредихин отметил, что Минск стремился уравновесить интересы России и Украины, до конца не признавая Крым территорией России. Лукшенко также осуждал действия наемников, воевавших на стороне Донецкой и Луганской народных республик, отметил эксперт.

Тем не менее, Белоруссия остается ключевым союзником Москвы. Украине не следует питать иллюзий по этому поводу, цитирует ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Ирина Геращенко раскритиковала позицию Минска по резолюции, подготовленной Украиной по Крыму. Об этом писала Газета.ru.