Растет число жертв сильнейшего наводнения в Греции

Афины, 16 ноября. Жертвами стихии в Греции стали не менее 15 человек, проливные дожди затопили города в столичном регионе Аттика.

Согласно последним данным, озвученным Минзравом страны, погибли 15 человек, пятеро из них — женщины. На данный момент пострадавшими официально числятся 17 человек, восемь из них находятся в больницах, остальных отпустили домой после оказания помощи, сообщает AMNA.

В понедельник на восточную часть Греции обрушились ливни. На следующий день в регионе был объявлен режим ЧС. Синоптики предупреждают местных жителей, что погода не наладится в ближайшие дни: дожди могут идти вплоть до воскресенья.

По данным греческих СМИ, к этому моменту оказался затоплен город Неа-Перамос. Экстренные службы предпринимают все меры, чтобы спасти людей, заблокированных из-за наводнения в своих домах и подвалах.

В среду премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил национальный траур по жертвам наводнений в Аттике.

«Это очень трудное время для всей Греции. Мы переживаем великую катастрофу... Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям погибших», — заявил он.

Сильнее всего от наводнений пострадал город Мандра, расположенный в 50 км от Афин. RT рассказал о последствиях шторма в фотогалерее.