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Политика
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Растет число жертв сильнейшего наводнения в Греции
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    Растет число жертв сильнейшего наводнения в Греции

    0:42  16 Ноября 2017
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    Растет число жертв сильнейшего наводнения в Греции

    Афины, 16 ноября. Жертвами стихии в Греции стали не менее 15 человек, проливные дожди затопили города в столичном регионе Аттика.

    Согласно последним данным, озвученным Минзравом страны, погибли 15 человек,  пятеро из них — женщины. На данный момент пострадавшими официально числятся 17 человек, восемь из них находятся в больницах, остальных отпустили домой после оказания помощи, сообщает AMNA.

    В понедельник на восточную часть Греции обрушились ливни. На следующий день в регионе был объявлен режим ЧС. Синоптики предупреждают местных жителей, что погода не наладится в ближайшие дни: дожди могут идти вплоть до воскресенья.

    Растет число жертв сильнейшего наводнения в Греции

    По данным греческих СМИ, к этому моменту оказался затоплен город Неа-Перамос. Экстренные службы предпринимают все меры, чтобы спасти людей, заблокированных из-за наводнения в своих домах и подвалах.

    В среду премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил национальный траур по жертвам наводнений в Аттике.

    «Это очень трудное время для всей Греции. Мы переживаем великую катастрофу... Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям погибших», — заявил он.

    Сильнее всего от наводнений пострадал город Мандра, расположенный в 50 км от Афин. RT рассказал о последствиях шторма в фотогалерее.

    Растет число жертв сильнейшего наводнения в Греции

    Автор: Олеся Волкова
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    #греция #происшествие #наводнение #стихийныебедствия #аттика
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