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Политика
Украинские иллюзии о Белоруссии разбились о Крым — эксперт
Украина
Депутат Госдумы оценил шансы начала военных действий по «возвращению Крыма»
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    Депутат Госдумы оценил шансы начала военных действий по «возвращению Крыма»

    0:22  16 Ноября 2017
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    Депутат Госдумы считает, что Киев не начнет военные действия для «возвращения Крыма»

    Москва, 16 ноября. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) считает, что Киев не начнет активные военные действия по «возвращению Крыма» в рамках закона о реинтеграции Донбасса.

    Журналисты поинтересовались у Калашникова, начнет ли Украина в рамках законопроекта активные военные действия по «возвращению Крыма». «Не думаю», — ответил парламентарий РИА Новости.

    Калашников отметил, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который говорит об «оккупации» со стороны России, ничего из себя для российской стороны не представляет.

    «От того, что они добавили Крым (в текст законопроекта), ничего не прибавится и не убавится. Для нас этот закон абсолютно точно был вне рамок минских соглашений, а значит, и вне рамок мирного процесса», — отметил глава думского комитета.

    Депутат Госдумы считает, что Киев не начнет военные действия для «возвращения Крыма»

    В среду, как сообщала «Газета.ру», комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма». 

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #украина #крым
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