Депутат Госдумы оценил шансы начала военных действий по «возвращению Крыма»

Москва, 16 ноября. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) считает, что Киев не начнет активные военные действия по «возвращению Крыма» в рамках закона о реинтеграции Донбасса.

Журналисты поинтересовались у Калашникова, начнет ли Украина в рамках законопроекта активные военные действия по «возвращению Крыма». «Не думаю», — ответил парламентарий РИА Новости.

Калашников отметил, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который говорит об «оккупации» со стороны России, ничего из себя для российской стороны не представляет.

«От того, что они добавили Крым (в текст законопроекта), ничего не прибавится и не убавится. Для нас этот закон абсолютно точно был вне рамок минских соглашений, а значит, и вне рамок мирного процесса», — отметил глава думского комитета.

В среду, как сообщала «Газета.ру», комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма».