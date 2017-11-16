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Сирия: САА продолжает операцию на севере Хамы
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    Сирия: САА продолжает операцию на севере Хамы

    0:21  16 Ноября 2017  /обновлено: 0:31  16 Ноября 2017
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    Сирия: САА продолжает операцию на севере Хамы

    Дамаск, 16 ноября. Сирийские правительственные войска продолжают антитеррористическую операцию на севере провинции Хама. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что армии САР удалось оттеснить силы формирования Хайят Тахрир аш-Шам, связанного с запрещенной в России организацией «Джебхат ан-Нусра»1. На этом направлении САА уже освободили три населенных пункта, пишет ТАСС.

    Накануне RT cообщало, что Соединенные Штаты отвергли предложение России о совместных атаках на позиции ИГИЛ1 (запрещенная в России организация).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #хама #саа #ан-нусра
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