Госдеп заявил о крушении «халифата» ИГИЛ в Сирии

Вашингтон, 16 ноября. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 практически полностью утратила контроль над ранее занимаемой территорией Ирака и Сирии. Такое заявление сделал специальный представитель президента США по борьбе с ИГИЛ1 Бретт Макгурк.

Он добавил, что боевики из других стран уже не стремятся пополнять ряды ИГИЛ.

«Поток иностранных боевиков в Сирию почти прекратился. Экстремистов на границе активно отслеживают и ликвидируют», добавил Макгурк.

Накануне RT cообщало, что Пентагон отверг предложение России относительно совместных ударов по ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.