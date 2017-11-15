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Госдеп заявил о крушении «халифата» ИГИЛ в Сирии
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    Госдеп заявил о крушении «халифата» ИГИЛ в Сирии

    23:55  15 Ноября 2017  /обновлено: 0:34  16 Ноября 2017
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    Госдеп заявил о крушении «халифата» ИГИЛ в Сирии

    Вашингтон, 16 ноября. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 практически полностью утратила контроль над ранее занимаемой территорией Ирака и Сирии. Такое заявление сделал специальный представитель президента США по борьбе с ИГИЛ1 Бретт Макгурк.

    Он добавил, что боевики из других стран уже не стремятся пополнять ряды ИГИЛ.

    «Поток иностранных боевиков в Сирию почти прекратился. Экстремистов на границе активно отслеживают и ликвидируют», добавил Макгурк.

    Накануне RT cообщало, что Пентагон отверг предложение России относительно совместных ударов по ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #игил #пентагон #халифат
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