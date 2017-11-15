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Политика
Украинские иллюзии о Белоруссии разбились о Крым — эксперт
Украина
Крымчане заявили о готовности дать отпор планам Киева «вернуть» полуостров
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    Крымчане заявили о готовности дать отпор планам Киева «вернуть» полуостров

    23:55  15 Ноября 2017
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    Крымчане заявили о готовности дать отпор планам Киева «вернуть» полуостров

    Симферополь, 15 ноября. Крымчане готовы дать решительный отпор любым планам украинских властей вернуть полуостров под свою юрисдикцию. Такое заявление сделал вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

    Ильясов призвал вовсе не обращать внимание на подобные законы и «не расстраиваться из-за очередного психоза киевских властей». 

    «Крымчане в состоянии дать решительный отпор любым планам «вернуть» полуостров и способны защитить свой исторический выбор», — заявил в интервью РИА Новости Ильясов.

    Включение крымского вопроса в законопроект по интеграции Донбасса парламентарий назвал провокацией, направленной против России.

    Крымчане заявили о готовности дать отпор планам Киева «вернуть» полуостров

    Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма». Напомним, проект закона, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время.  

    Ранее политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT назвал включение в закон по Донбассу «возвращение» Крыма пиар-акцией Рады.

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #украина #крым
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