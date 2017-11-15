Крымчане заявили о готовности дать отпор планам Киева «вернуть» полуостров

Симферополь, 15 ноября. Крымчане готовы дать решительный отпор любым планам украинских властей вернуть полуостров под свою юрисдикцию. Такое заявление сделал вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Ильясов призвал вовсе не обращать внимание на подобные законы и «не расстраиваться из-за очередного психоза киевских властей».

«Крымчане в состоянии дать решительный отпор любым планам «вернуть» полуостров и способны защитить свой исторический выбор», — заявил в интервью РИА Новости Ильясов.

Включение крымского вопроса в законопроект по интеграции Донбасса парламентарий назвал провокацией, направленной против России.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма». Напомним, проект закона, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время.

Ранее политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT назвал включение в закон по Донбассу «возвращение» Крыма пиар-акцией Рады.