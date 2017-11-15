Сирия: ООН и партнеры впервые с августа доставили помощь в провинцию Хомс

Дамаск, 15 ноября. ООН вместе с гуманитарными партнерами впервые за последние три месяца доставила гуманитарную помощь для жителей провинции Хомс. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что гуманитарные грузы были доставлены в населенный пункт Эр-Растан и его окрестности. Основу помощи составили продукты питания, учебники, питьевая вода и гигиенические наборы, пишет ТАСС.

Накануне Пентагон отверг предложение РФ о совместных ударах по ИГИЛ1 (запрещенная в России организация) в Сирии. Об этом сообщало RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.