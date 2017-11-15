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За «попытку увезти» Мелитополь в РФ киевскому депутату грозит тюремный срок
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    За «попытку увезти» Мелитополь в РФ киевскому депутату грозит тюремный срок

    23:34  15 Ноября 2017
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    За «попытку увезти» Мелитополь в РФ киевскому депутату грозит тюремный срок

    Киев, 15 ноября. Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого. Поводом к уголовному разбирательству послужили его высказывания в эфире украинского телеканала, которыми он якобы посягает на территориальную целостность Украины. 

    Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти».

    За «попытку увезти» Мелитополь в РФ киевскому депутату грозит тюремный срок

    Прокуроры предполагают, что Балицкий в эфире телеканала «112» 13 ноября допустил отделение территории Мелитопольского района Запорожской области (округа, от которого он избирался в Верховную раду) от Украины.

    Тогда в эфире националист Дмитрий Корчинский предложил депутату вместе со всеми оппозиционерами уехать в Россию.

    «Мы уедем, может быть — такие, как округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями. — Вас это совсем не смущает?», — ответил Балицкий.

    Ранее «Известия» сообщали, что депутаты Рады внесением поправок в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» убрали все упоминания о Великой Отечественной войне.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #крым #балицкий
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