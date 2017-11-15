Москва, 15 ноября. Россельхознадзор может запретить поставки свинины и говядины из Бразилии в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца текущей недели. По словам заместителя главы Россельхознадзор Юлии Швабаускене, в нескольких партиях свинины и говядины из Бразилии обнаружили рактопамин — вещество, с помощью которого увеличивается мышечная масса свиней и крупного рогатого скота.

Запрет может быть принят в отношении всех бразильских предприятий, которые осуществляют поставки свинины и говядины в Россию, уточнила чиновник.

О возможном запрете поставок свинины накануне сообщала также Газета.ru.