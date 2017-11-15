Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: ООН и партнеры впервые с августа доставили помощь в провинцию Хомс
Общество
Названо имя новой ведущей шоу «Ревизорро»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названо имя новой ведущей шоу «Ревизорро»

    22:51  15 Ноября 2017
    500

    Названо имя новой ведущей шоу «Ревизорро»

    Москва, 15 ноября. Актриса Настасья Самбурская заменит Елену Летучую «на посту» ведущей шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», сообщил в среду генеральный директор канала Николай Картозия.

    «Главная новость – новый Ревизорро найден! Ее имя вам хорошо знакомо. Это — Настасья Самбурская», — написал Картозия на своей странице в Instagram.

    Он напомнил, что Самбурская отработала почти год на телеканале в программе «Генеральная уборка». За это время руководство канала присматривалось к актрисе. По словам Картозии, в ней он увидел «то самое качество, которое так необходимо проекту «Ревизорро»: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту». 

    Названо имя новой ведущей шоу «Ревизорро»

    Напомним, 30 октября Первый канал подтвердил, что Летучая переходит к ним на работу. В рамках проекта «Летучий отряд», как сообщали «Известия», телеведущая соберет команду единомышленников, которые научат зрителей бороться за свои права. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #летучая #телевидение #самбурская #первыйканал #пятница
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        2627
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        964
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        2401
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        787