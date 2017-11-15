Названо имя новой ведущей шоу «Ревизорро»

Москва, 15 ноября. Актриса Настасья Самбурская заменит Елену Летучую «на посту» ведущей шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», сообщил в среду генеральный директор канала Николай Картозия.

«Главная новость – новый Ревизорро найден! Ее имя вам хорошо знакомо. Это — Настасья Самбурская», — написал Картозия на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что Самбурская отработала почти год на телеканале в программе «Генеральная уборка». За это время руководство канала присматривалось к актрисе. По словам Картозии, в ней он увидел «то самое качество, которое так необходимо проекту «Ревизорро»: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту».

Напомним, 30 октября Первый канал подтвердил, что Летучая переходит к ним на работу. В рамках проекта «Летучий отряд», как сообщали «Известия», телеведущая соберет команду единомышленников, которые научат зрителей бороться за свои права.