Путин сообщил Захарченко и Плотницкому о поддержке масштабного обмена пленными

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин сообщил главам Донецкой и Луганской народных республик Александру Захарченко и Игорю Плотницкому о поддержке предложения Виктора Медведчука о масштабном обмене пленными между Киевом, ЛНР и ДНР. Российский лидер озвучил свою позицию в телефонной беседе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — добавил он.

Песков заявил также, что главы ЛНР и ДНР также положительно оценили идею масштабного обмена пленными. В то же время, Захарченко и Плотницкий отметили необходимость согласования обмена пленными с украинской стороной, пишет РИА Новости.

Накануне предложение Виктора Медведчука поддержал также патриархом Московский и всея Руси Кирилл. Об этом писала Газета.ru.