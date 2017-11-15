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Табаков упрекнул Дюжева за дерзкие слова о зрителях
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    Табаков упрекнул Дюжева за дерзкие слова о зрителях

    22:32  15 Ноября 2017
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    Табаков упрекнул Дюжева за дерзкие слова о зрителях

    Москва, 15 ноября. Художественный руководитель МХТ Чехова Олег Табаков, на сцене которого играет Дмитрий Дюжев, прокомментировал поведение артиста.

    «Это дурное воспитание или малая образованность», — заявил Табаков радиостанции «Говорит Москва».

    Возмущение зрителей и деятелей кино и театра вызвали слова Дюжева о том, что российские зрители заслужили «дешевые и бездарные сериалы», а также «лабуду и туфту». Об этом он заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV. Артист подчеркнул, что «ради развлечения и досуга рискует своей жизнью», после чего оказывается среди зрителей и его место «в последнем вагоне».

    Табаков упрекнул Дюжева за дерзкие слова о зрителях

    Как сообщала «Газета.ру», Дюжев разозлился после инцидента в аэропорту. Пассажиры эконом-класса не пустили артиста с билетами в бизнес-класс без очереди к стойке регистрации.

    Автор: Олеся Волкова
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    #табаков #дюжев
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