Табаков упрекнул Дюжева за дерзкие слова о зрителях

Москва, 15 ноября. Художественный руководитель МХТ Чехова Олег Табаков, на сцене которого играет Дмитрий Дюжев, прокомментировал поведение артиста.

«Это дурное воспитание или малая образованность», — заявил Табаков радиостанции «Говорит Москва».

Возмущение зрителей и деятелей кино и театра вызвали слова Дюжева о том, что российские зрители заслужили «дешевые и бездарные сериалы», а также «лабуду и туфту». Об этом он заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV. Артист подчеркнул, что «ради развлечения и досуга рискует своей жизнью», после чего оказывается среди зрителей и его место «в последнем вагоне».

Как сообщала «Газета.ру», Дюжев разозлился после инцидента в аэропорту. Пассажиры эконом-класса не пустили артиста с билетами в бизнес-класс без очереди к стойке регистрации.