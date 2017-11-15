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Сирия: приток иностранных боевиков в САР почти прекратился — Госдеп США
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    Сирия: приток иностранных боевиков в САР почти прекратился — Госдеп США

    22:20  15 Ноября 2017
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    Сирия: приток иностранных боевиков в САР почти прекратился — Госдеп США

    Вашингтон, 15 ноября. Приток иностранных боевиков в Сирийскую Арабскую Республику практически полностью прекратился. Такое заявление сделал специальный посланник президента Соединенных Штатов по борьбе с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) Бретт Макгерк.

    По его словам, деятельность боевиков, которые уже пересекли границу Сирии, удается отслеживать. Макгерк полагает, что коалиция внесла существенный вклад в создание соответствующих баз данных Интерпола.

    Он добавил, что такие базы дают возможность задерживать боевиков, в том числе и на транспорте при попытках пересечь границу САР.

    Следует отметить, что прекращение трафика боевиков в Сирию во многом удалось обеспечить благодаря усилиям ВКС РФ. При этом ряд западных экспертов был вынужден признать более высокую эффективность России в противостоянии ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #боевики #госдеп #приток
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