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Общество
Путин отметил важность проведения Дней культуры Армении в России
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    Путин отметил важность проведения Дней культуры Армении в России

    22:13  15 Ноября 2017
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    Путин отметил важность проведения Дней культуры Армении в России

    Москва, 15 ноября. Дни культуры Армении в РФ дадут россиянам возможность познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия армян, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая в Третьяковской галереи, которую президент посетил с главой Армении Сержем Саргсяном, Путин отметил, что страны связывают истинные союзнические отношения. 

    «Нас сближает общая многовековая история, духовное родство, искренний интерес к традициям и обычаям друг друга», — добавил он.

    По мнению российского президента, «дни культуры Армении — это еще одна возможность для граждан России познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия древнего народа дружественной нам страны».

    Путин отметил важность проведения Дней культуры Армении в России

    Как сообщала «Газета.ру», Путин ранее подарил Саргсяну похищенную в 1995 году и впоследствии отреставрированную акварель Михаила Врубеля «Ангел с душой Тамары и Демон».

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #армения #саргсян
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