Путин отметил важность проведения Дней культуры Армении в России

Москва, 15 ноября. Дни культуры Армении в РФ дадут россиянам возможность познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия армян, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая в Третьяковской галереи, которую президент посетил с главой Армении Сержем Саргсяном, Путин отметил, что страны связывают истинные союзнические отношения.

«Нас сближает общая многовековая история, духовное родство, искренний интерес к традициям и обычаям друг друга», — добавил он.

По мнению российского президента, «дни культуры Армении — это еще одна возможность для граждан России познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия древнего народа дружественной нам страны».

Как сообщала «Газета.ру», Путин ранее подарил Саргсяну похищенную в 1995 году и впоследствии отреставрированную акварель Михаила Врубеля «Ангел с душой Тамары и Демон».