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В Киеве возник ажиотаж из-за последнего памятника Ленину
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    В Киеве возник ажиотаж из-за последнего памятника Ленину

    22:11  15 Ноября 2017
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    В Киеве возник ажиотаж из-за последнего памятника Ленину

    Киев, 15 ноября. В столице Украины был найден неповрежденный памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, который может быть последним на территории страны. Об этом сообщили украинские СМИ.

    Монумент был обнаружен в Оболонском районе города.

    «Он находится на территории бывшего тепличного хозяйства, через которую должна проходить Кольцевая дорога до улицы Богатырской. Там сейчас проходят подготовительные работы, во время которых была демонтирована часть построек бывшего хозяйства», — передает издание «Я люблю Оболонь».

    Как отмечают местные жители, вокруг памятника возник ажиотаж, а журналисты стремятся запечатлеть последнего уцелевшего Ленина на Украине.

    Ранее стало известно о том, что депутаты Верховной рады Украины предложили «декоммнунизиировать» празднование Рождества Христова в стране.

    Автор: Алексей Громов
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