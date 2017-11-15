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Политика
Боевики ИГ контролируют лишь 5% территорий в Сирии и Ираке — Госдеп США
Политика
Боевики ИГ контролируют лишь 5% территорий в Сирии и Ираке — Госдеп США
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    Боевики ИГ контролируют лишь 5% территорий в Сирии и Ираке — Госдеп США

    22:01  15 Ноября 2017
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    Боевики ИГ контролируют лишь 5% территорий в Сирии и Ираке — Госдеп США

    Вашингтон, 15 ноября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 потеряла 95% территорий в Сирии и Ираке. Об этом в среду заявил спецпосланник президента США по борьбе с ИГ1 Бретт Макгерк.

    «С того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ИГ потеряла 95% территории, которую оно контролировало когда-то в Ираке и Сирии»,— цитирует Макгерка Госдепартамент США.

    По словам спецпосланника, за это время свыше 7,5 млн человек были освобождены из-под гнета террористов, 2,6 млн иракцев смогли вернуться домой.

    Боевики ИГ контролируют лишь 5% территорий в Сирии и Ираке — Госдеп США

    Напомним, что ранее министерство обороны России обвинило США в сотрудничестве с террористами в Сирии. По словам представителей военного ведомства, об этом свидетельствуют аэрофотоснимки, на которых видно, как американские военные свободно пересекают порядки ИГ. Кроме того, Минобороны РФ указало на стенограмму переговоров, во время которых американцы заявляют, что отказываются наносить удары по боевикам в районе Абу-Кемаля.

    Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #иг #ирак #госдепартамент
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