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Политика
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Политика
Эксперт прокомментировал санкции ЕС против Польши
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    Эксперт прокомментировал санкции ЕС против Польши

    22:03  15 Ноября 2017
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    Эксперт прокомментировал санкции ЕС против Польши

    Москва, 15 ноября. Европейскому парламенту не нравится рост амбиций Польши. Об этом заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

    Ранее стало известно о том, что Европарламент принял резолюцию, которая запускает механизм применения санкций в отношении Польши. В результате польскую сторону могут лишить права голоса в Совете Европы.

    Непосредственно Варшава обвинила Брюссель в политическом давлении.

    Как отметил Надеин-Раевский, власти Евросоюза беспокоит возрождение в Польше националистических организаций. Кроме того, Варшава нацелилась на лидерские позиции.

    «У Польши есть и большие амбиции. Она мнит себя «руководителем» новой части Евросоюза и пытается выступать как некий глашатай этой так называемой «Новой Европы». При том, что позиции Польши с другими странами этой «Новой Европы» расходятся», — цитирует слова эксперта РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #ес
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