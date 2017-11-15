Эксперт прокомментировал санкции ЕС против Польши
Москва, 15 ноября. Европейскому парламенту не нравится рост амбиций Польши. Об этом заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.
Ранее стало известно о том, что Европарламент принял резолюцию, которая запускает механизм применения санкций в отношении Польши. В результате польскую сторону могут лишить права голоса в Совете Европы.
Непосредственно Варшава обвинила Брюссель в политическом давлении.
Как отметил Надеин-Раевский, власти Евросоюза беспокоит возрождение в Польше националистических организаций. Кроме того, Варшава нацелилась на лидерские позиции.
«У Польши есть и большие амбиции. Она мнит себя «руководителем» новой части Евросоюза и пытается выступать как некий глашатай этой так называемой «Новой Европы». При том, что позиции Польши с другими странами этой «Новой Европы» расходятся», — цитирует слова эксперта РИА Новости.