Эксперт прокомментировал санкции ЕС против Польши

Москва, 15 ноября. Европейскому парламенту не нравится рост амбиций Польши. Об этом заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Ранее стало известно о том, что Европарламент принял резолюцию, которая запускает механизм применения санкций в отношении Польши. В результате польскую сторону могут лишить права голоса в Совете Европы.

Непосредственно Варшава обвинила Брюссель в политическом давлении.

Как отметил Надеин-Раевский, власти Евросоюза беспокоит возрождение в Польше националистических организаций. Кроме того, Варшава нацелилась на лидерские позиции.