Сирия, 16 ноября. «Тахрир Аш-Шам» несет потери на севере провинции Хама. Пресс-секретарь SDF**** вступил в ряды ССА** в Алеппо. «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» продиктовала «Нусре»*** условия для заключения перемирия, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по военным объектам «Ан-Нусры» в северной части Хамы и в районе Восточной Гуты в провинции Дамаск.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили столкновения с боевиками на северо-востоке Дамаска; вели бои с «Ан-Нусрой» в северной части Хамы; освободили деревни Каср Аш-Шави, Арфа и Аль-Рабда северо-восточнее Хамы; уничтожили шесть исламистов в районе деревни Хараста в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»1: организовало взрыв недалеко от города Даръа; переходит на сторону курдов в районе поля Аль-Омар юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из командиров в результате взрыва на востоке провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: нанесла удары в городе Дамаск; лишилась нескольких командных пунктов в городе Аль-Атариб в провинции Алеппо; понесла потери в результате взрыва в пригороде Даръа; утверждала, что боевики вновь захватили холм и деревню Сарха в северной части Хамы; обстреляла населенные пункты Аз-Захра и Нубль на западе провинции Алеппо; открыла огонь по городу Сальхаб на севере Хамы.

«Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки»: озвучила свои требования для заключения перемирия с «Ан-Нусрой» в Алеппо.

Курды: лишились пресс-секретаря SDF, который перешел на сторону ССА в Алеппо; достигли населенного пункта Абу Хаммам на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки не прекращались перестрелки и вооруженные столкновения на северо-востоке Дамаска. Как сообщало агентство новостей Al Masdar News, отмечались бои в районе населенных пунктов Кафр Батна и Хараста. По меньшей мере шесть исламистов были ликвидированы в ходе противостояния. Во второй половине дня на помощь силам САР пришли российские ВКС. Как сообщало агентство новостей Al Masdar News, в результате точечных ударов самолетов ВКС РФ обороне боевиков был нанесен значительный урон.

Столица в очередной раз подверглась бомбардировкам исламистов. Согласно данным новостного агентства Damascus Now, в результате ударов в районах Аль-Аббасиин, Баб Тума и Масакин Барзе были ранены как минимум два мирных жителя, также пострадали сирийские полицейские. Как предавал Twitter-канал (ZouhirAlShimale), правительство Сирии было вынуждено приостановить занятия в школах.

У сирийско-ливанской границы недалеко от населенного пункта Арсаль вместе со своими двумя соратниками был арестован Мустафа Аль-Худжаири — один из высокопоставленных членов группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, который ранее принимал участие в планировании военной операции против армии Ливана.

Провинция Алеппо

Накануне утром стало известно, что под ударами радикалов «Тахрир Аш-Шам» в городе Аль-Атариб на западе Алеппо пострадали трое мирных жителей, принимавших участие в мирной демонстрации против «Ан-Нусры». После этого, население вступило в бой с исламистами в результате чего боевики потеряли несколько командных пунктов, перешедших под контроль органов местного самоуправления. Кроме того, некоторые боевики были взяты под стражу, передавало информагентство Al Manar News.

Радикалы «Нусры» вновь открыли минометный огонь по мирным городам Аз-Захра и Нубль, в результате чего погибла женщина, ранения получили еще несколько гражданских лиц.

На западных окраинах провинции также продолжилось вооруженное противостояние между формированиями «Тахрир Аш-Шам» и «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки». Несмотря на сообщения некоторых источников о том, что противники временно заключили перемирие, бои не прекратились. Как передавал новостной портал S. P. M., радикалы «Аз-Зинки» опубликовали заявление, в соответствии с которым режим тишины вступит в силу после того, как «Ан-Нусра» отпустит всех пленных и выйдет с территорий, занимаемых «Нур Эд-Дин Аз-Зинки».

Источники на местах сообщали о том, что курды лишились своего пресс-секретаря Талала Сило. Он перешел на сторону Сирийской свободной армии (ССА) и покинул занимаемые SDF районы при помощи спецслужб Турции. До сих пор никаких комментариев от представителей курдов и западной коалиции, поддерживающей их, не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Не менее 20 ИГИЛовцев и члены их семей перешли на сторону курдов, предварительно сдав им все свои позиции неподалеку от нефтяного поля Аль-Омар, передавал новостной портал Al Manar News. Это явилось новым подтверждением существования негласной договоренности между курдами и поддерживающими их США с одной стороны и боевиками ИГ1 с другой. Демократические силы Сирии (SDF) продвигаются в провинции, практически не используя оружие. Так, курдским частям удалось беспрепятственно приблизиться к населенному пункту Абу Хаммам, передавал Twitter-канал (markito0171).

Между тем работы по разминированию города Дейр-эз-Зор завершились. Об этом сообщил официальный представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Кураленко. Также, по данным информагентства Al Masdar News, служащие координационного центра в соответствии с договоренностью с сирийским правительством примут участие в восстановлении города.

На протяжении дня российская авиация продолжила проводить боевые вылеты в окрестностях освобожденного города Абу Кемаль. В соответствии с полученными разведданными ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по военным объектам ИГ, сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1).

Провинция Даръа

В первой половине дня появилась информация о гибели одного из командиров Сирийской свободной армии (ССА) в результате взрыва СВУ, установленного предположительно террористами связанного с ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Напомним, инцидент произошел на шоссе Самад — Самадж.

Позже еще один взрыв произошел вблизи административного центра региона в пригороде Ан-Нуйама, на территориях, находящихся под контролем «Джебхат Ан-Нусры». Как сообщало информационное агентство SMART News Agency, три исламиста были ранены при взрыве.

Провинция Хама

В северной части Хамы на протяжении всего дня разворачивались ожесточенные бои между радикалами объединения «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Благодаря боевым вылетам российских ВКС под контроль сил САР перешел населенный пункт Каср Аш-Шави, находящийся на возвышенности и имеющий важное стратегическое значение. После этого правительственные войска под прикрытием ВКС РФ начали штурм деревень Арфа и Аль-Рабда. Как сообщал Twitter-канал (IvanSidorenko1), к вечеру населенные пункты были освобождены. В ходе боев «Джебхат Ан-Нусра» понесла потери в живой силе.

В свою очередь, исламисты заявляли о том, что в результате контрнаступления им удалось вновь захватить населенный пункт Сарха, а также уничтожить четыре танка армии САР, однако данные сведения не получили подтверждения.

Во второй половине дня радикалы вновь открыли огонь по мирному населенному пункту Сальхаб, находящемуся северо-западнее столицы региона, передавал Twitter-канал (ALNokhbaArmy). Информации о возможных пострадавших все еще не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)