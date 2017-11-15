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Политика
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Комитет Рады не поддержал поправку о разрыве дипотношений с Россией
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    Комитет Рады не поддержал поправку о разрыве дипотношений с Россией

    21:50  15 Ноября 2017
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    Комитет Рады не поддержал поправку о разрыве дипотношений с Россией

    Киев, 15 ноября. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета на Донбассе, предполагавшую разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Инициатором поправки выступил Иван Винник, представляющий фракцию партии блок Петра Порошенко (БПП). При этом Винник пояснил, что сам украинский лидер не поддерживает это предложение.

    Представители комитета пояснили, что разрыв дипломатических отношений относится к компетенции правительства страны, а не парламента. Поэтому принятие подобной нормой могло быть в дальнейшем обжаловано в Конституционном суде.

    Следует отметить, что, несмотря на решение профильного комитета, авторы законопроекта имеют право настаивать на рассмотрении поправки, отклоненной комитетом.

    Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко назвала реформы на Украине «технологией минимизации населения». Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Cергей свазовский
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    #россия #украина #верховная рада #поправка #разрыв дипотношений
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