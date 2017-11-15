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Политика
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Украина
Приходько пришла в ярость из-за концерта Лорак в Киеве
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    Приходько пришла в ярость из-за концерта Лорак в Киеве

    21:53  15 Ноября 2017
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    Приходько пришла в ярость из-за концерта Лорак в Киеве

    Киев, 15 ноября. Украинская артистка Анастасия Приходько возмущена тем фактом, что певица Ани Лорак смогла попасть на территорию Украины и выступить в Киеве.

    По словам Приходько, украинские власти не должны пускать в страну «национальных предателей». Она также потребовала принять новый закон о гастролях.

    «Ну, не забирайте хотя бы у нас нашу страну и нашу историю. Вы же всячески показываете, как можно ее предавать и унижать. Зачем тогда людям меняться, если вы так делаете?.. Просто потом не удивляйтесь, когда народ придет к вам. А он придет. Вы сейчас ходите по лезвию», — отметила она.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, согласно которому артисты из Российской Федерации не смогут без разрешения Службы безопасности Украины выступать на территории страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #приходько #лорак
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