Приходько пришла в ярость из-за концерта Лорак в Киеве

Киев, 15 ноября. Украинская артистка Анастасия Приходько возмущена тем фактом, что певица Ани Лорак смогла попасть на территорию Украины и выступить в Киеве.

По словам Приходько, украинские власти не должны пускать в страну «национальных предателей». Она также потребовала принять новый закон о гастролях.

«Ну, не забирайте хотя бы у нас нашу страну и нашу историю. Вы же всячески показываете, как можно ее предавать и унижать. Зачем тогда людям меняться, если вы так делаете?.. Просто потом не удивляйтесь, когда народ придет к вам. А он придет. Вы сейчас ходите по лезвию», — отметила она.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, согласно которому артисты из Российской Федерации не смогут без разрешения Службы безопасности Украины выступать на территории страны.