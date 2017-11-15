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Макрон пригласил во Францию ушедшего в отставку премьера Ливана
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    Макрон пригласил во Францию ушедшего в отставку премьера Ливана

    21:39  15 Ноября 2017
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    Макрон пригласил во Францию ушедшего в отставку премьера Ливана

    Париж, 15 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду пригласил в страну премьер-министра Ливана Саада Харири, который неожиданно объявил об отставке во время поездки в Саудовскую Аравию.

    Этому приглашению предшествовали переговоры Макрона с самим Харири, а также с  принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

    Макрон пригласил во Францию ушедшего в отставку премьера Ливана

    Напомним, что Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, объявил, что уходит в отставку. Выступая на саудовском телеканале Al Arabia, Харири заявил, что принял решение сложить полномочия из-за шиитского движения «Хезболлах» и Ирана, которые, по его словам, разжигают конфликты не только в Ливане, но и во всем арабском мире. Премьер-министр также добавил, что некие силы готовят покушение на его жизнь.

    Президент Ливана Мишель Аун обратился к Саудовской Аравии с требованием объяснить, почему Харири выступает в Эр-Рияде, а не в Бейруте, а МИД Ирана назвал обвинения ливанского премьера безосновательными.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #франция #ливан #макрон #харири
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