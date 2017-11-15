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Политика
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Политика
Стало известно, какую партию представит Собчак на выборах президента
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    Стало известно, какую партию представит Собчак на выборах президента

    21:34  15 Ноября 2017
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    Стало известно, какую партию представит Собчак на выборах президента

    Москва, 15 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак планирует выдвинуться на президентские выборы в России от партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщили в среду официальные представители политического движения.

    «Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру. Идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека», — отметила Собчак.

    Согласно предварительным данным, съезд партии, на котором будет урегулирован данный вопрос, пройдет в декабре 2017 года.

    Напомним, ранее стало известно о том, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак планирует открыть свой предвыборный штаб в Самаре.

    Выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #собчак #выборы-2018
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