Стало известно, какую партию представит Собчак на выборах президента

Москва, 15 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак планирует выдвинуться на президентские выборы в России от партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщили в среду официальные представители политического движения.

«Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру. Идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека», — отметила Собчак.

Согласно предварительным данным, съезд партии, на котором будет урегулирован данный вопрос, пройдет в декабре 2017 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак планирует открыть свой предвыборный штаб в Самаре.

Выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2018 года.