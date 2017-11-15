Путин сводил Саргсяна в Третьяковку и подарил ему картину Врубеля

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин передал президенту Армении Сержу Саргасяну спасенную картину «Ангел с душою Тамары и Демон» кисти Врубеля во время совместного посещения Третьяковской галереи.

Несколько лет назад работа великого художника была восстановлена усилиями сотрудников музея. Глава российского государства передал ее Саргасяну в качестве подарка народу Армении.

Следует отметить, что дник культуры Армении в России и России в Армении поочередно принимают обе страны. На этот раз глаыв государств отправились в Третьяковскую галерею, где посетили выставку Мартироса Сарьяна.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин одобрил порядок принесения присяги гражданами России. В частности, нормативным актом урегулированы места, где может быть принята присяга российского гражданина. Об этом писала Газета.ru.