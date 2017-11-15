Сирия, 15 ноября. В результате обстрелов со стороны боевиков в Гуте приостановилось обучение в школах. САА при поддержке ВКС РФ заняла два населенных пункта в северной части Хамы. Многие курдские отряды перешли на сторону САА в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в предместьях города Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили обстрелы позиций радикалов на юго-западе провинции Дамаск; начали разминирование деревни Арфа в Хаме.

«Исламское государство»: противостоит САА и ее союзникам в окрестностях Абу Кемаля.

Сирийская свободная армия**: при поддержке «Ахрар Аш-Шам» возобновила перестрелки с курдами в районе города Айн-Дакна на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает столкновения с САА в районе Восточной Гуты Дамаска; утратила населенные пункты Арфа и Аль-Рабда к северо-востоку от Хамы.

Курды: начали штурм населенного пункта Абу Хаммам на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; лишились многих своих отрядов, перешедших на сторону армии САР, в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) наносит артиллерийские и ракетные удары по позициям террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе вершин Бердая, Аль-Духур Аль-Асвад, находящихся в окрестностях города Бейт Джинн на юго-западе региона.

Тем временем на северо-востоке Дамаска не утихает вооруженное противостояние между радикалами различных антиправительственных группировок и войсками САР. Артиллерийские дивизионы правительственных подразделений ведут огонь по укрепрайонам исламистов недалеко от деревни Бейт Наим, передает Twitter-канал (hadi_tatin). Из-за продолжающихся военных действий на территории Восточной Гуты и постоянных обстрелов со стороны радикалов сирийское правительство приняло решение приостановить обучение в школах. Занятия возобновятся после того, как уровень напряженности в районе снизится.

Провинция Алеппо

Между тем в южной части провинции возобновились вооруженные стычки между правительственными силами и отрядами «Джебхат Ан-Нусры»1***. Согласно информации оппозиционного новостного портала SMART News Agency, поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказывают ВКС РФ. Сведений о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что недалеко от границы между Турцией и Сирией в районе города Айн-Дакна возобновились перестрелки между действующими совместно боевиками формирования «Ахрар Аш-Шам» и протурецкими радикалами Сирийской свободной армии (ССА) с одной стороны и курдскими войсками с другой. Однако противники не понесли значительных потерь. Несколькими часами ранее на территории, подконтрольные ССА, прибыл конвой турецких солдат и военной техники. Напомним, турецкая сторона не раз заявляла о готовящемся наступлении на позиции курдов и о планах выбить «демократическую армию» из кантона Африн.

Провинция Хомс

Оппозиционный военный источник в сети Telegram (GMaherAlassad) заявляет о новых столкновениях между боевиками «Исламского государства»1 и правительственными силами, которые якобы отмечаются в районе города Хамима, расположенного на юго-востоке провинции. Тем не менее правительственные СМИ не подтверждают данную информацию.

Напомним, территории в районе сирийско-иракской границы в Хомсе были защищены сирийскими войсками и проасадовскими ополченческими отрядами при поддержке со стороны российских ВКС.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские демократические силы**** (SDF) начали штурм района Шайтат в населенном пункте Абу Хаммам на юго-востоке провинции, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1). Сообщается, что далее курды намереваются наступать в сторону стратегического города Абу Кемаль, находящегося под контролем правительственной армии. Несмотря на то, что город был взят войсками САР, в окрестностях Абу Кемаля все еще присутствуют отряды «Исламского государства», наибольшую опасность представляют формирования смертников. Как сообщает Twitter-канал (khadim355441123), на восточных окраинах населенного пункта отмечаются столкновения между силами САА и ее союзников с одной стороны и радикалами террористической группировки с другой. По неподтвержденным данным, в результате последних боев погибли несколько бойцов ливанской организации «Хезболла». Тем не менее официальные СМИ не публиковали подобные сведения.

Чтобы не допустить возможных контратак террористов, боевые вылеты в предместьях ключевого города проводят российские военные самолеты, также передает агентство новостей Al Masdar News.

Провинция Хама

Как передает информагентство Al Masdar News и Twitter-каналы (IvanSidorenko1) и (watanisy), под контроль армии Башара Асада при помощи ВКС РФ перешли населенные пункты Арфа и Аль-Рабда, вокруг которых разворачивались ожесточенные бои в течение всего дня. В деревне Арфа уже начались работы по разминированию. В результате противостояния был ликвидирован один из самых опытных операторов американской ракетной установки TOW Ахмад Аль-Хаммуд, передает Al Masdar News. О потерях со стороны исламистов «Ан-Нусры» в военной технике не сообщалось. Таким образом, военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и ополченцами-шиитами за последние три дня были освобождены шесть населенных пунктов.

Провинция Хасака

Стало известно о том, что многие бригады, ранее входившие в состав Сирийской демократической армии**** (SDF), а также сотрудники курдской полиции «Асайиш» объявили о присоединении к частям Сирийской арабской армии (САА). Согласно данным военного источника в сети Facebook (Alhskaaa), рядовые курдские бойцы больше не желают быть инструментом в руках Соединенных Штатов Америки и реализовывать захватнические амбиции Вашингтона. Напомним, США поддерживают курдов с воздуха, а также осуществляют постоянные поставки военной техники прежде всего для того, чтобы установить контроль над крупнейшими сирийскими месторождениями нефти и газа, а также превратить часть САР в зону своего влияния.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)