Сирия: боевики за четыре года уничтожили четверть всей инфраструктуры Дейр-эз-Зора

Москва, 15 ноября. Действующие в Сирии террористы за последние четыре года уничтожили около 25% всей инфраструктуры в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в среду заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

«За четыре года боевики уничтожили до 25% инфраструктуры, в том числе школы, медицинские учреждения, административные здания и другие социально-значимые объекты», — отметил он.

В настоящее время Центр совместно с местными властями работает над возвращением беженцев. По словам Кураленко, только за последние сутки в родные дома в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс вернулись 215 человек.

Администрация Дамаска тем временем продолжает восстанавливать населенный пункт Флит, который был разрушен террористами на 70%. Там уже восстановили подачу энергоснабжения, расчистили улицы и подготовили здание школы для ремонта.