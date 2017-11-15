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Политика
Боевики ИГ контролируют лишь 5% территорий в Сирии и Ираке — Госдеп США
Политика
Сирия: боевики за четыре года уничтожили четверть всей инфраструктуры Дейр-эз-Зора
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    Сирия: боевики за четыре года уничтожили четверть всей инфраструктуры Дейр-эз-Зора

    21:14  15 Ноября 2017
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    Сирия: боевики за четыре года уничтожили четверть всей инфраструктуры Дейр-эз-Зора

    Москва, 15 ноября. Действующие в Сирии террористы за последние четыре года уничтожили около 25% всей инфраструктуры в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в среду заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

    «За четыре года боевики уничтожили до 25% инфраструктуры, в том числе школы, медицинские учреждения, административные здания и другие социально-значимые объекты», — отметил он.

    Сирия: боевики за четыре года уничтожили четверть всей инфраструктуры Дейр-эз-Зора

    В настоящее время Центр совместно с местными властями работает над возвращением беженцев. По словам Кураленко, только за последние сутки в родные дома в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс вернулись 215 человек.  

    Администрация Дамаска тем временем продолжает восстанавливать населенный пункт Флит, который был разрушен террористами на 70%. Там уже восстановили подачу энергоснабжения, расчистили улицы и подготовили здание школы для ремонта.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #дейр-эз-зор #боевики #хомс #инфраструктура #разрушение
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